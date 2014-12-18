أميركا.. السجن 15 عاماً لمواطن قدم دعماً للقاعدة

أعلنت وزارة العدل الأميركية الحكم بالسجن 15 عاما، أمس الأربعاء في ميامي (فلوريدا، جنوب شرق)، على أميركي من أصل هندي، بتهمة تقديم دعم مادي لمنظمات مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا والصومال.

وكان غفران أحمد كوسير محمد، الهندي الأصل والحاصل على الجنسية الأميركية، والبالغ من العمر 31 عاما، قد أقر في يوليو بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، وهي جبهة النصرة في سوريا، وكذلك لحركة الشباب الإسلامية في الصومال.

واعتقل غفران في أغسطس 2013 في الدمام بالسعودية حيث كان يعيش مع زوجته وابنته، ونقلته الشرطة الفدرالية الأميركية الى ميامي.

وقام الرجل بعدة عمليات لنقل أموال في إفريقيا الشرقية بهدف دعم حركة الشباب الإسلامية الصومالية، ثم قدم أموالا لموظف في الشرطة الفيدرالية الأميركية معتقدا أنه يقوم بعمليات تجنيد لصالح جبهة النصرة التابعة للقاعدة في سوريا.