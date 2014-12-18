الشرطة الأسترالية تقوم بمداهمات ضد الإرهاب

قال مسؤولون أستراليون، اليوم الخميس، إن الشرطة قامت بمداهمات في أنحاء متفرقة من البلاد، لكن هذه العمليات لا علاقة لها بحادث احتجاز رهائن في مقهى بمدينة سيدني هذا الأسبوع، والذي انتهى بمقتل المسلح ورهينتين.

وقالت متحدثة باسم إدارة إنفاذ القانون، إن الشرطة الاتحادية وشرطة ولاية نيو ساوث ويلز تداهم عقارات.

ورغم أن شرطة نيو ساوث ويلز قالت إن تفاصيل العملية ستعلن فور انتهائها قالت المتحدثة باسم إدارة إنفاذ القانون إن المداهمات لا علاقة لها بواقعة احتجاز رهائن في سيدني يوم الاثنين.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن الحملات شملت عقارا واحدا على الأقل كان هدفا لمداهمات واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في سبتمبر.

ولاتزال الشرطة الأسترالية في حالة تأهب قصوى منذ حادث سيدني الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص، أحدهم الإسلامي الملتحي مان هارون مؤنس

الذي احتجز الرهائن.

وتحقق الشرطة فيما إذا كان مؤنس هو الذي قتل الرهينتين أم أنهما قتلا خلال تبادل إطلاق النار.