بوكو حرام تخطف 185 شخصاً شمال شرق نيجيريا

أعلن مسؤولان وزعيم ميليشيا محلية، اليوم الخميس، أن جماعة بوكو حرام خطفت، الأحد الماضي، 185 شخصاً على الأقل، خلال هجومها على قرية غومسوري شمال شرق نيجيريا.

كما قتل المهاجمون 32 شخصاً في القرية التي تقع في ولاية بورنو معقل حركة التمرد، وفي منطقة شيبوك، حيث قامت الجماعة بخطف 200 فتاة في أبريل الماضي.

وذكر مسؤولان محليان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما أن "الإسلاميين قاموا خلال الهجوم بإجبار الرهائن على الصعود إلى شاحنات واقتادوهم إلى غابة سامبيسا أحد معاقلهم".

وقال المسؤولان المحليان ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن "الزعماء المحليين في القرية وضعوا لائحة بأسماء الأشخاص المفقودين بمساعدة عائلات الضحايا".

من ناحية أخرى، أكد عثمان كاكاني، زعيم ميليشيا متمركزة في هذه المنطقة أن "191 امرأة وطفلا خطفوا".

وتبعد غومسوري حوالي 70 كلم جنوب مايدوغوري على الطريق بين عاصمة ولاية بورنو وشيبوك.