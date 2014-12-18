البرلمان اليمني يمنح الثقة لحكومة خالد بحاح

قال مراسل العربية أن البرلمان اليمني صوت بالإجماع على منح الثقة لحكومة خالد بحاح وبحضور جميع أعضاء الحكومة .

وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام ، وهو حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أكد أنه سيتم منح الثقة اليوم الخميس للحكومة الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح .

وصرح رئيس الحكومة بحاح بأن حكومته لن تسمح بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة.

وأكد بحاح أن حكومته مستعدة للانسحاب إذا تحمل الحوثيون المسؤولية لأن حكومة الكفاءات لن تقبل بأن تكون حكومة صورية ولن تسمح بتمزيق اليمن بين التجاذبات السياسية.

وأضاف بحاح خلال اجتماع مجلس الوزراء أن إدارة الدول لا تتم بالعمل الثوري وإنما بالعمل المتخصص والمنظم، مشيرا الى أن الاعتداء على مسؤولي وموظفي الدولة واقتحام مؤسساتها والتدخل في عملها هو انعكاس للخلافات السياسية، وهذه التصرفات غير المسؤولة تعرقل سعي الحكومة لإعادة الأمن والاستقرار، مؤكدا أنه لا يبرر هذه الأعمال أي حجج مهما كبرت أو صغرت، ومهما كانت النوايا، فالأعمال غير المسؤولة تعيق مسار الحكومة في إعادة الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية.

وأضاف "إن الخاسر الأول والأخير من الأعمال غير المسؤولة – سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة – من قبل الكيانات السياسية والثورية هو المواطن والوطن لأن تأثير ما يحدث اليوم سوف يشمل الاقتصاد الوطني بأكمله وستتحمل تبعاته الأجيال القادمة التي سوف تسجل في التاريخ ما نفعله اليوم وستحاسبنا عليه شئنا أم أبينا".

من جانبه أفاد مراسل "العربية" بأن المتمردين الحوثيين وضعوا حواجز حول وزارة الدفاع اليمنية، وقام آخرون ببناء متاريس فوق سور صنعاء القديمة مقابل وزارة الدفاع.



وردا على هذا التحرك من مسلحي الحوثي، عززت وزارة الدفاع إجراءات الحماية للرد على أي هجوم حوثي على الوزارة.