قتيل و4 إصابات في انفجار بموقع تدريب في غزة

قتل فلسطيني وأصيب أربعة آخرون بجروح، الخميس، في انفجار عرضي وقع في موقع للتدريب العسكري جنوب قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة في غزة وشهود عيان.

وأعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، مقتل المواطن بلال عبدالمنعم محمود المينراوي (20 عاما)، وإصابة أربعة آخرين جراء حادث عرضي في أحد مواقع المقاومة غرب رفح.

وقال أحد شهود العيان إن انفجارا داخليا وقع في موقع تدريب لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، إلا أن الكتائب لم تعلن أي تصريحات عن الحادثة.

وقتل العديد من النشطاء الفلسطينيين، وأصيب عدد آخر في انفجارات مماثلة، إذ تتكرر هذه الحوادث خصوصا في مواقع تدريب تابعة لمجموعات عسكرية في قطاع غزة.