أميركا.. أزمة أمن الرئاسة أعمق من "بناء سور"

خلصت لجنة مراجعة مستقلة أمس الخميس إلى أن جهاز الأمن الرئاسي الأميركي بحاجة ماسة إلى إصلاح يتطلب تعيين قيادة من خارجه وضم المزيد من العناصر وتوفير المزيد من التدريب، إلى جانب إقامة سور أفضل حول البيت الأبيض لتحسين حمايته.

وكشف ملخص للمراجعة، التي كانت على درجة عالية من السرية، عن مشاكل عميقة في جهاز الأمن الرئاسي المكلف بحماية الرئيس الأميركي ومسؤولين كبار بالحكومة.

وجاء في الملخص أن "بعض التغييرات تعالج مشاكل منفردة بخيارات محددة لحلها، بينما تتطلب مشاكل أخرى مزيدا من الدراسة".

وعين وزير الأمن الداخلي، جيه جونسون، لجنة المراجعة المكونة من أربعة أفراد في أكتوبر الماضي، بعد أن تسلق جندي شارك في حرب العراق يحمل سكينا سور البيت الأبيض في 19 سبتمبر، ونجح في دخوله قبل أن يوقفه ضابط كان خارج نوبة عمله.

وكان هذا الحادث وراء أول توصية للجنة وهي بناء سور أفضل "في أقرب وقت ممكن". وقالت اللجنة في التقرير إن مشاكل الجهاز "أعمق من أن يصلحها سور جديد".

وأضافت اللجنة أن هناك احتياجا كبيرا لتغيير داخل الجهاز الذي وصفته بأنه شديد الانعزال.



وذكرت أن مديرا غير مقيد بتقاليد الجهاز والعلاقات الشخصية بداخله سيكون في وضع أفضل لإجراء تقييم أمين وتشجيع ثقافة المحاسبة.

