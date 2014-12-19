الضفة.. نصب تذكاري لـ"أبو عين" يتسبب بمواجهات

اندلعت مواجهات في بلدة ترمسعيا شمالي مدينة رام الله في الضفة الغربية بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وذلك خلال افتتاح نصب تذكاري للوزير زياد ابوعين، الذي قتل خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ نحو عشرة أيام.

وافتتح النصب في المكان الذي قتل فيه أبوعين، في أرض قرية ترمسعيا المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان الإسرائيلي.

وبالتزامن، دوت صفارات إنذار في مجمع اشكول جنوب إسرائيل وسُمعت دوي انفجارات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على بقايا قذيفة أطلقت من غزة.

وذكرت إسرائيل أنها المرة الثالثة التي يحدث فيها قصف من غزة على إسرائيل منذ وقف إطلاق النار الأخير.