الكويت.. أول أحكام بالسجن على 3 من أنصار داعش

قضت محكمة كويتية على ثلاثة من مؤيدي تنظيم داعش بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وعشر سنوات، كما ذكرت الصحف المحلية اليوم الجمعة.

وحكم على كويتي بالسجن عشر سنوات لدعوته إلى دعم تنظيم داعش الذي ينشط في العراق وسوريا، ولإهانته أمير البلاد.

كما حكمت على كل من مصري وأردني بالسجن أربع سنوات لمساعدتهما المتهم الأول في توزيع منشورات من أجل جمع تبرعات للجماعة المسلحة، كما نقلت الصحف عن نص الحكم.

وهذه أول أحكام تصدر في الكويت في إطار قضية لأنصار تنظيم داعش.

ويحقق القضاء الكويتي في قضيتين أخريين في هذا الإطار تشملان عشرة أشخاص.

وفي سبتمبر الماضي أوقف عشرات المشبوهين المرتبطين بتنظيم داعش في الكويت، التي التحق عدد من مواطنيها بجماعات تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا.

