مغرّد داعش أمام المحكمة.. والشرطة تقول إنه متعاون

مثل رجل متهم بإدارة حساب على موقع تويتر مؤيد للدولة الإسلامية أمام محكمة في الهند، أمس الخميس.

وأحضرت الشرطة مهدي مسرور بيسواس إلى المحكمة حيث مرت السيارة التي نقل فيها أمام حراس أمن وصحافيين.

وقالت الشرطة إن بيسواس متعاون مع المحققين منذ اعتقاله من مسكنه يوم السبت الماضي.

وأحضرت الشرطة المتهم إلى المحكمة سعيا للحصول على تمديد لاحتجازه الذي يستمر 15 يوما، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكانت الشرطة الهندية اعتقلت الرجل البالغ من العمر 24 عاما للاشتباه في أنه يدير حسابا مؤيدا لتنظيم الدولة الإسلامية على موقع تويتر ينشر تطورات حملة التنظيم المتشدد العسكرية من مقره ببنجالور.

وجاء اعتقال مهدي مسرور بيسواس من منزله بعد أيام من تقرير القناة الرابعة البريطانية الذي وصفته بأنه المسؤول عن حساب "شامي ويتنس" على موقع تويتر الذي يتابعه آلاف الأشخاص، بينهم معظم المقاتلين الأجانب الذين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الشرطة إن الرجل كان يرسل تغريدات على موقع تويتر بعد ساعات العمل يهلل فيها لمكاسب الدولة الإسلامية ويسخر من أعدائها.

ويوجد في الهند ثالث أكبر تجمع للمسلمين في العالم، لكن الشرطة تقول إن أربعة رجال فقط هم المعروف أنهم سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام للدولة الإسلامية، وعاد أحدهم منذ ذلك الحين واحتجزته الشرطة.