أنباء غير مؤكدة عن مقتل زعيم طالبان باكستان

تحدثت أنباء صحافية غير مؤكدة عن مقتل زعيم طالبان باكستان الملا فضل الله، وهو المسؤول عن الهجوم الذي تعرضت له مدرسة تابعة للجيش في مدينة بيشاور الأسبوع الماضي التي طالت أطفالاً أبرياء حاصدة أرواح 132 ضحية، بحسب ما نقلته صحيفة باكستانية بارزة وهي "ذي نيوز".

وتتضارب التقارير بشأن العملية بين قصف أميركي بطائرة من دون طيار لموقع كان يتواجد فيه فضل الله في ولاية ننجرهار الأفغانية، وأخرى نسبت لوزارة الدفاع الباكستانية عن أن مقاتلة حربية باكستانية قامت بقصف الموقع.

من جانبه رفض الجيش الباكستاني تأكيد أو نفي الخبر كليا حتى الآن.

وفي وقت سابق قال محققون في أجهزة المخابرات الباكستانية إن الهجوم الوحشي الذي نفذه ستة من عناصر حركة طالبان الباكستانية على مدرسة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان وقتل خلاله 148 شخصاً، بينهم 132 طالباً كان من تدبير 16 من قادة فصائل طالبان وجرى التخطيط له بمنطقة على الجانب الأفغاني من الحدود المشتركة، وذلك بأمر من زعيم طالبان الملا فضل الله وتكليف نائبه عمر ناراي بمهمة الإشراف على الهجوم الأكثر دموية في تاريخ بيشاور.