إسرائيل تنتهك التهدئة.. وتقصف مواقع لحماس في غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية ليل الجمعة-السبت غارات جوية عدة على جنوب قطاع غزة من دون أن تسفر عن إصابات، بحسب شهود عيان، ووزارة الصحة في غزة. وقال شهود إن "طائرات إف 16 إسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ على شرق مدينة خان يونس" جنوب قطاع غزة. وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن أياً من هذه الغارات لم يسفر عن إصابات.

وفي حين ادعت الشرطة الإسرائيلية الجمعة أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل من دون التسبب بإصابات أو أضرار، لم تعلن أي مجموعة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق هذا الصاروخ.

ويعد هذا الهجوم الجوي الإسرائيلي الأول منذ إعلان التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل في 26 أغسطس الماضي، بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت أكثر من خمسين يوماً مخلفة 2143 قتيلا فلسطينيا معظمهم من المدنيين و71 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم الساحقة من العسكريين.