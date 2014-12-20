برلمان كوبا يصادق على تطبيع العلاقات مع أميركا

صادق النواب الكوبيون أمس الجمعة بالإجماع، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين هافانا وواشنطن حول تطبيع العلاقات بين البلدين بعد أكثر من نصف قرن من العداء.

وقالت وكالة الأنباء الكوبية، برنسا لاتينا، بعيد بدء الجلسة، إن "البرلمان الكوبي وافق بالإجماع" على الاتفاق الثنائي الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الكوبي راوول كاسترو.

وأوضحت أن النواب صادقوا خلال المناقشات "بالإجماع على إعلان دعم لخطاب الرئيس كاسترو في شأن القرارات المتخذة للبدء بعملية تطبيع مع الولايات المتحدة".

والبرلمان الذي يلتئم مرتين سنويا في يوليو وديسمبر، بدأ دورته صباحا في حضور الكوبيين الخمسة الذين كانوا معتقلين في الولايات المتحدة في 1998 بعد تسللهم الى فلوريدا.

وأفرج عن اثنين من المعتقلين الكوبيين المذكورين في 2013 و2014. وأعلنت واشنطن الأربعاء أنها أفرجت عن الثلاثة الباقين في "مجموعة الخمسة" الذين يعتبرون في كوبا "أبطال مكافحة الإرهاب".

في المقابل، وافقت كوبا على الإفراج عن عميل كوبي للاستخبارات الأميركية كانت تعتقله منذ نحو عشرين عاما.

وقالت مصادر أميركية إن هافانا أفرجت أيضا عن 53 سجينا سياسيا، إضافة الى الأميركي الان غروس الذي حكم عليه في 2011 بالسجن 15 عاما لإدخاله معدات بث بواسطة الأقمار الصناعية الى الجزيرة الشيوعية.

وتُختتم الدورة الخاصة بالبرلمان الكوبي، والتي لا تدعى إليها الصحافة الأجنبية، عادة بخطاب لراوول كاسترو ينقله الإعلام الرسمي. وكان يفترض أن يلقي راوول كاسترو الخطاب مساء الجمعة، لكنه أرجئ على إثر تمديد المناقشات.

وقالت الوكالة باقتضاب إن "مناقشات الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية ستنتهي" اليوم السبت.

ويتضمن جدول أعمال دورة البرلمان الكوبي مناقشة الخطط الاقتصادية السنوية وموازنتي 2014 و2015.