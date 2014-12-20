داخلية البحرين: جرح 3 شرطيين في تفجير إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها على موقع "تويتر" السبت أن ثلاثة من عناصر الشرطة جرحوا في تفجير "إرهابي" في قرية قريبة من العاصمة البحرينية المنامة، التي تشهد منذ حوالي أربعة أعوام أعمال عنف مناهضة للحكومة.

وقالت الوزارة إن "تفجيراً إرهابياً بقرية بني جمرة أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة بإصابات بسيطة أثناء وجودهم في دورية أمنية".

ولم تكشف الوزارة أي تفاصيل أخرى لكن شهود عيان قالوا إن انفجاراً قوياً سمع في بني جمرة القريبة من المنامة وعمدت الشرطة بعده إلى إغلاق المنافذ المؤدية إلى القرية وفرض طوق أمني بعد وقوع التفجير.

وفي السنابس وهي قرية أخرى قريبة من المنامة، ذكر شهود أن شاباً أصيب بجروح مساء الجمعة بعد تعرضه لطلقات من سلاح الخرطوش الذي يستخدم لصيد الطيور، وذلك أثناء مناوشات أمنية. وأشاروا إلى أن الشاب أدخل إلى المستشفى الحكومي.

وازدادت وتيرة الهجمات على قوات الأمن في البحرين هذه السنة. وآخر هذه الهجمات وقعت في الثامن والتاسع من ديسمبر وأسفرت عن مقتل بحريني وشرطي أردني موجود في البحرين في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي الثالث من مارس الماضي قتل ثلاثة من عناصر الأمن في تفجير عبوة ناسفة في إحدى القرى.