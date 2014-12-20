قطر ترحب بمبادرة الملك عبدالله لتوطيد علاقتها مع مصر

رحبت دولة قطر بمبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لتوطيد علاقاتها مع مصر، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب مصر وأمنها.

ورحبت السعودية بتوطيد العلاقات بين مصر وقطر، وأكدت حرصها على فتح صفحة جديدة بين مصر وقطر، وذلك بعدما استجابت لمبادرة أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وجاء في نص البيان:

"ترحب دولة قطر بالبيان الصادر عن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبالمبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، لتوطيد العلاقات بينها وبين شقيقتها جمهورية مصر العربية، وإذ تؤكد استجابتها لما جاء فيه، مثمنة الجهود المخلصة والمقدرة لخادم الحرمين الشريفين، وإذ تشيد بحكمته المعهودة وحرصه الشديد على تعميق التضامن العربي لما فيه خير ومصلحة أمتينا العربية والإسلامية، لتؤكد أيضاً وقوفها التام إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة، كما كانت دائماً، فأمن مصر من أمن قطر التي تربطها بها أعمق الأواصر وأمتن الروابط الأخوية، وقوة مصر قوة للعرب كافة، لذلك بادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بإيفاد ممثل عنه للقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نقدر له ما لقيه منه من حفاوة وحسن استقبال. ودولة قطر التي تحرص على دور قيادي لمصر في العالمين العربي والإسلامي، تؤكد حرصها أيضاً على علاقات وثيقة معها، والعمل على تنميتها وتطويرها لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قد استقبل مساء اليوم في القاهرة، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي مبعوث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد لهذه المهمة، وخالد بن عبدالعزيز التويجري، رئيس الديوان الملكي السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ومبعوثه في هذه المهمة.