مقتل 5 في غارة جوية أميركية بشمال غرب باكستان

أعلن مسؤولون أمنيون أن خمسة ناشطين على الأقل قتلوا في غارة لطائرة أميركية من دون طيار في المنطقة القبلية في باكستان على الحدود مع أفغانستان، مشيرين إلى احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.

وشنت الطائرة الضربة في شمال وزيرستان إحدى المناطق القبلية السبع التي تتمتع بحكم ذاتي شبه كامل على الحدود مع أفغانستان، وتعتبر معقل مقاتلي حركة طالبان وتنظيم القاعدة.

وقال مسؤول أمني كبير - طلب عدم كشف هويته - إن "طائرة مسيرة أميركية أطلقت صاروخين في مدا خيل المجاورة لداتا خيل في منطقة شمال وزيرستان، مما أدى إلى مقتل خمسة ناشطين". وأضاف أن "حصيلة القتلى سترتفع على الأرجح".

وأكدت مصادر أمنية محلية وقوع الغارة في هذه المنطقة التي لا يمكن للصحافيين دخولها، مما يجعل من الصعب التحقق من الأرقام التي تعلن.

وحثت واشنطن إسلام آباد لسنوات للقضاء في شمال وزيرستان على الملاجئ التي يطلق منها الناشطون هجماتهم على قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وقد كثف الجيش الباكستاني، الجمعة، عملياته ضد طالبان قرب الحدود الأفغانية، مؤكداً أنه قتل خمسين متمرداً، وذلك رداً على أعنف هجوم في تاريخ البلاد شنته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور.