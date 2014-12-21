الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بـ856 مليون دولار للبنان

وافقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على قرار يدعو إسرائيل إلى دفع تعويض مالي إلى لبنان قدره 856 مليون دولار جراء تضرره بتسرب نفطي ناجم عن غارة إسرائيلية على خزان للوقود خلال حرب عام 2006، ما أثر سلباً على مصادر الرزق لآلاف وضرب الاقتصاد في البلد.

وكانت 15 ألف طن من النفط قد تسربت جراء الغارة، فتسبب بتلوث بيئي في لبنان امتد إلى الساحل السوري وباقي دول حوض المتوسط.

من جهتها دانت إسرائيل القرار التي وصفته بأنه منحاز ضدها، فيما رفضت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا إغضاب إسرائيل ورفضوا التصويت ضدها.

ويرجح ألا تنصاع إسرائيل إلى القرار الأممي، فيما سيواصل لبنان نفض غبار الحرب وتنظيف البقعة النفطية، على أمل الحصول على تعويض مالي أو تمويل دولي لإصلاح ما أفسدته إسرائيل بأرضه وبحره.