جهود خادم الحرمين الحثيثة لردم الهوة بين دول المنطقة

لعب خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، دوراً مهماً في المنطقة العربية والإسلامية لردم الهوة بين الفرقاء المتخاصمين، داخل البلد الواحد أو بين بلدان متخاصمة، طوال عقد من الزمن.

وتحرك خادم الحرمين الشريفين لردم الهوة بين القوى المتصارعة داخل البلدان وخارجها، وعلى طول العالم الإسلامي وعرضه، على مدى عقد كامل.

وقاد وساطات من مصر وليبيا إلى فلسطين ولبنان وغيرها من الدول العربية، ففي قمة الكويت قبل خمس سنوات كانت فارقة في جولات العاهل السعودي للصلح وتحقيق الوئام.

تلك خطوة أعادت الوئام مع دول عربية خاصمت المملكة، ودفعت دولاً أخرى إلى تحقيق ذلك، وكان منها بث الحرارة في العلاقات المصرية القطرية.

وعلى مدى عقد كامل، ساهمت خطوات المملكة في تخفيف الاحتقان الذي يتصاعد دائماً بين الفرقاء في لبنان قبل أن يتحول إلى حمل سلاح.

ومثلها في الحالة المصرية، عندما أسهمت السياسة السعودية في استقرار مصر مع تبدل الأنظمة في زمن سريع.

الوئام والوفاق والمصالحة كلمات لم تغب عن خطابات العاهل السعودي، وحولها إلى أفعال ساهمت كثيراً في إعادة اللحمة.

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ويقول الصحافي السعودي، جاسر الجاسر، إن الملك عبدالله حقق 3 خطوات في غاية الأهمية، وذكر الجاسر بالمساندة الاستثنائية التي قامت بها السعودية لمصر، إضافة لحل الإشكال الخليجي، واليوم "نشهد المبادرة الكبيرة" بين مصر وقطر.

وأضاف الجاسر أنه وفقاً لمصادر موثوقة، فإن هذه المبادرة ليست وليدة اليوم، وإنما كانت هناك جولات مكوكية قام بها رئيس الديوان الملكي، خالد التويجري، وتنقل بين البلدين مصر وقطر، وقام بنقل الرسائل، وكل ذلك بمتابعة حثيثة ودقيقة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وتحت إشرافه.

وتابع الجاسر أن نتائج مبادرة اليوم ستظهر نتائجها قريباً جداً، وستكون هذه النتائج ميدانية وعملية، وتوقع الجاسر أن تظهر تلك النتائج بدءا من الغد.

وأشار الجاسر إلى أن الملك السعودي لم يترك الخلاف المصري القطري للطرق الدبلوماسية التقليدية، والتي تستهلك الوقت والجهد، كما أنه لم يحولها إلى قضية سياسية أو ملف.

ونوه الجاسر بأن هناك تباينات وخلافات وتصعيدا إعلاميا كبيرا بين البلدين، ولكن الجهود التي بذلتها المملكة والتي أثمرت المبادرة ستبدأ نتائجها بالظهور بدءاً من الغد.