رئيس الديوان الملكي السعودي: لا عوائق أمام المبادرة

قال رئيس الديوان الملكي السعودي خالد التويجري لـ"العربية" تعليقاً على مبادرة الملك عبدالله لتوطيد العلاقات بين مصر وقطر إن التحركات التي قام بها بين البلدين جاءت كلها بناء على توجيهات الملك عبدالله، وإن المبادرة كانت برعاية مباشرة من خادم الحرمين الشريفين. وحرص خالد التويجري على القول إنه كان ناقلاً للرسائل بحذافيرها عن العاهل السعودي، سواء الكبيرة منها أم الصغيرة.

وشدد التويجري على أن المبادرة ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتيجة لقاءات متعددة مع قادة الدولتين الشقيقتين مصر وقطر، كما أنه وجد تجاوباً تاماً مع المبادرة، وقال إن هذا أمر يحسب لهما تاريخياً، وبالطبع فإن ذلك يعود للمكانة الكبيرة التي يحظى بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال رئيس الديوان الملكي إنه لا يوجد أي عوائق لإنجاح المبادرة، وإن تلك اللقاءات لم تكن مجاملة وإنما كانت مدروسة، وإن هناك نتائج وخطوات تم القيام بها.

وأشار إلى أن الملك السعودي يحمل الهموم العربية والإسلامية، وأن اللقاء الذي تم اليوم إنما هو نتاج فترة طويلة من المباحثات من قبل الطرفين.

ورحبت السعودية بتوطيد العلاقات بين مصر وقطر، وأكدت حرصها على فتح صفحة جديدة بين مصر وقطر، ويأتي ذلك بعدما استجابت لمبادرة أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

هذا.. وقد رحبت قطر بمبادرة الملك عبدالله لتوطيد علاقاتها مع مصر، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب مصر وأمنها.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد التقى، اليوم، رئيس الديوان الملكي السعودي خالد التويجري، ومبعوث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتفعيل مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمصالحة بين البلدين.