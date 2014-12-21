سلام يستعجل طائرات الهليكوبتر الفرنسية لمواجهة داعش

قال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام في مقابلة الأحد إنه يأمل أن تتسلم بلاده الطائرات المروحية العسكرية من فرنسا في موعد أقرب من المحدد حتى تتمكن من قتال الجهاديين الذي يعبرون إلى أراضيها من سوريا.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الشهر الماضي إن فرنسا تعتزم بدء تزويد لبنان بالمعدات في الربع الأول من عام 2015 وعلى مدار ثلاث سنوات تنتهي بتسليم الطائرات المروحية.

وقال سلام لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية الأسبوعية "مازلنا نجري محادثات لتسليم الطائرات الهليكوبتر في بداية البرنامج عوضاً عن آخره حتى نتمكن من استخدام الصواريخ في أقرب وقت ممكن ضد الجهاديين الموجودين في الجبال."

وأضاف "داعش متواجد في منطقة عرسال على الحدود اللبنانية السورية، وإذا تمكن من اجتياح لبنان فسيفرض تطرفه في كل مكان."

وأشار سلام إلى أن غارات التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة على تنظيم داعش وجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا غير كافية ورمزية.

وقال "للتغلب عليهم يجب التواجد على الأرض.. لكن في هذه المرحلة من يريد أن يذهب إلى هناك؟."

وفي مضوع اللاجئين السوريين، قال سلام "لا يدرك أحد حقاً مدى هشاشة الوضع لدينا. إذا لم نطعم اللاجئين السوريين في لبنان فسنواجه وضعاً مقلقاً للغاية وربما ثورة".