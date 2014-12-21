وفاة صحافي بهجوم طالبان على المعهد الفرنسي في كابل

توفي صحافي أفغاني متأثراً بجروح بالغة أصيب بها في هجوم لطالبان على المعهد الفرنسي في كابول، لترتفع بذلك حصيلة هذا الاعتداء إلى قتيلين، بحسب ما أعلنته المؤسسة الإعلامية التي يعمل لحسابها اليوم الأحد.

وكان زبير حاتمي مصور محطة ميترا التلفزيونية الأفغانية يصور في 11 ديسمبر عرضا مسرحيا في المعهد الفرنسي بعنوان "خفقان القلب، الصمت بعد الانفجار"، يدعو إلى رفض العنف، عندما تسلل انتحاري إلى الجمهور وفجر نفسه.

ودخل الصحافي منذ ذلك الحين في غيبوبة عميقة ولفظ أنفاسه الأخيرة نحو منتصف ليل السبت-الأحد، بحسب ما قاله رئيس محطة ميترا التي كان يعمل فيها.

وعبر الرئيس الأفغاني أشرف غني عن "أخلص تعازيه" لعائلة زبير حاتمي. وحضر أكثر من 100 شخص الجنازة فيما بدا التأثر على الوجوه وسط كابول.

وبالإضافة إلى زبير حاتمي، فقد قتل ألماني جراء هذا الهجوم الذي يأتي في خضم تصعيد الهجمات ضد قوات الأمن والأجانب في كابول. ومازال المعهد الفرنسي مغلقا منذ الهجوم ولم يعلن أي موعد بعد لإعادة فتحه.