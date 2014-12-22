ألمانيا تستقبل نساء اغتصبهن مقاتلو داعش

تعتزم برلين فتح مركز لمساعدة النساء ضحايا الاغتصاب من قبل مقاتلي تنظيم داعش، يمكنه استقبال 100 امرأة وفتاة من سوريا والعراق، بحسب وزير التعاون الألماني غيرد مولر.

وقال الوزير الألماني لصحيفة "بيلد"، الاثنين، إنه تحدث خلال زيارة للعراق إلى خمس فتيات احتجزهن التنظيم وتعرضن لاغتصاب جماعي من قبل مقاتليه. وأضاف أن "ثلاثا من هؤلاء الفتيات حوامل. إنهن بحاجة للرعاية".

وفي منتصف نوفمبر، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة التنظيم المتطرف بنشر الرعب في سوريا، مؤكدة أنه "يرتكب مجازر تستهدف مجموعات إثنية ودينية، ويلجأ إلى قطع الرؤوس وإلى الاستعباد الجنسي، وإرغام النساء على الحمل".

وتعتبر ألمانيا الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء في أوروبا، وتتوقع استقبال نحو 230 ألف لاجئ في 2015، و200 ألف خلال 2014، أي بزيادة قرابة 60% عن 2013. ومعظم هؤلاء سوريون، والباقون من العراق وأفغانستان.