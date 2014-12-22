أوباما: بوتين لم يتغلب علي بمناوراته

رد الرئيس الأميركي باراك أوباما على منتقدي سياسته الخارجية في مقابلة بثت الأحد، ورفض مزاعم بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين تغلب عليه في الأزمة الأوكرانية.

ونفى أوباما في مقابلته مع شبكة "سي إن إن" فكرة أن بوتين "هو بطل اللعبة، وتفوق على الغرب وأوباما بمناوراته وما إلى ذلك".

وقال إن سياسات بوتين وما أسفرت عنه من فرض الغرب عقوبات إقتصادية صارمة على بلاده قادت إلى "انكماش اقتصادي هائل" في روسيا.

وأضاف: "في الوقت الحالي نحن نشرف على انهيار عملته، وعلى أزمة مالية كبيرة وانكماش اقتصادي هائل".



وأضاف أن بوتين "لا يبدو الشخص الذي تفوق علي أو على الولايات المتحدة بمناوراته".

وتعاني روسيا حالياً من أزمة مالية أدخلت البلاد في انكماش وأدت إلى ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الروبل.

