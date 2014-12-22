الأردن: تأجيل محاكمة نائب مراقب جماعة الإخوان

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، تأجيل محاكمة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني أرشيد إلى يوم الأحد المقبل، للاستماع إلى الشهود في القضية المنظورة.

ووصف زكي بني أرشيد قبيل مغادرته قفص الاتهام، محاكمته بـ"المسرحية"، قائلاً "هذه مسرحية والقرار صادر مسبقاً قبل أن تصدر إدانتي".

من جهته، قال رئيس المحكمة إن" بني أرشيد يواجه تهماً مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب، الذي يعد من اختصاص محكمة أمن الدولة، وبناء على ذلك، فإن المحكمة ترد الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع وتؤكد اختصاصها للنظر بالقضية".

وحول سؤال القاضي لزكي بني أرشيد إن كان مذنباً أم لا، قال إنه "لم يرتكب أي تهمة أو جرم يستوجب المساءلة الجزائية".

وفي السياق، قال رئيس هيئة الدفاع عن بني أرشيد صالح العرموطي للمحكمة إن "موكله ينكر التهمة المسندة إليه ولم يرتكب أي جرم".

وعلى صعيد متصل، نفذ مناصرو زكي بني أرشيد وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة أمن الدولة بالتزامن مع ثاني جلسات المحاكمة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

وكانت محكمة أمن الدولة بدأت أولى جلساتها، الخميس الماضي، لمحاكمة بني أرشيد بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية هي "الإمارات"، على خلفية مقال له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".