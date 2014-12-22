اليابان تدين الهجوم على سوني وتنسق مع واشنطن

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية، إن اليابان تدين بقوة الهجوم الإلكتروني على شركة "سوني بيكتشرز انترتينمينت" الذي أنحت الولايات المتحدة باللائمة فيه على كوريا الشمالية.

وقال يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحافي إن"اليابان تواصل الاتصال الوثيق مع الولايات المتحدة، وتدعم أسلوب معالجتها لهذه القضية."

وأضاف أن طوكيو تتبادل المعلومات مع واشنطن.

ولم يجب سوجا عندما سئل عما إذا كانت اليابان مقتنعة بأن كوريا الشمالية تقف وراء هذا الهجوم الإلكتروني، ولكنه كرر أنه لا يتوقع تأثيرا على المحادثات مع كوريا الشمالية بشأن مصير اليابانيين الذين خطفهم عملاء بيونغ يانغ قبل عشرات السنين.