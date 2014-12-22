لاريجاني:حزب الله وحماس أكثر فاعلية من بعض الدول

وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت صباح اليوم في زيارة رسمية، قادماً من دمشق.

والتقى لاريجاني برئيس الحكومة تمام سلام على أن يلتقي بعد قليل رئيس مجلس النواب نبيه بري. وسيجري لاريجاني لقاءات ومحادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، تشمل شخصيات برلمانية وقيادات سياسة وحزبية، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الراهنة في المنطقة. وسيعقد لاريجاني مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم.

وأعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، في محاضرة ألقاها في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية بصور رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين وعمداء الكليات، أن "هناك علاقة استراتيجية ووثيقة تجمع بين لبنان وإيران"، لافتاً إلى أن إيران وقفت إلى جانب لبنان في لحظات مصيرية، ولبنان نجح في الصمود أمام إسرائيل".ولفت أن هناك تيارات في المنطقة تعد أكثر فاعلية من دول بمؤسساتها وفي رأس تلك حماس وحزب الله.

وذكر أنه لا يمكن تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والسياسية من خلال الدبابات والطائرات في سوريا.

وكان لاريجاني قد أجرى مباحثات في دمشق في إطار مساعٍ دبلوماسية لإنجاح مبادرة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، حيث أبدى الأسد استعداده مجدداً للتفاوض مع المعارضة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في بلاده.