الأردن يعلن عزمه تدريب قوات من الجيش العراقي

أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بعد اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان، أن الأردن سيبدأ تدريب دفعة أولى من قوات الجيش العراقي خلال الأسابيع المقبلة، في إطار الجهود الدولية لمحاربة تنظيم "داعش".

وقال العبيدي إن "عمّان ستزود أيضا الجيش العراقي بالأسلحة اللازمة لحربه ضد المتطرفين الذين استولوا على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه".

وأضاف: "أعتقد أنه خلال الأسابيع المقبلة ستصل دفعات أولى من الجيش العراقي لتلقي التدريب في المملكة، كما أن مستودعات الأردن من الأسلحة والذخيرة مفتوحة أمام الجيش العراقي".

وقال مسؤولون إن "سقوط أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار على الحدود مع الأردن في أيدي داعش، يشكل مخاطر أمنية كبيرة على المملكة". فيما ترتبط العشائر التي تقاتل المتطرفين في الأنبار بعلاقات قديمة مع الأردن.