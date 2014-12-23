الفلسطينيون يهددون بوقف التعامل مع إسرائيل

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء، أن الفلسطينيين سيوقفون التعامل مع إسرائيل في حال فشل مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي قدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال عباس الذي اختتم زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى الجزائر "إن لم يمر المشروع العربي الفلسطيني المقدم لدى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال سنتخذ جملة من الخطوات السياسية والقانونية التي سيكون لها تداعياتها".

وأضاف "إذا فشلنا سنوقف كافة التعامل مع الحكومة الإسرائيلية، ونطلب منها تحمل كل مسؤولياتها، لأنها دولة احتلال".

وكان الفلسطينيون قدموا الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون عام، غير أنهم أعلنوا على الفور استعدادهم لتعديله من أجل تفادي فيتو أميركي.

والنص الذي قدمه الأردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس "يؤكد ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم" في مهلة 12 شهرا بعد المصادقة على القرار على أن تقوم الدولة الفلسطينية على أساس حدود العام 1967.

وأكد عباس في مؤتمر صحافي "إننا مصممون على استرجاع حقوق شعبنا، ومنها حق العودة وإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولن نستسلم لسياسة الهيمنة وطغيان الاحتلال".

وتابع أن "القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والحرب في وقت معا في الشرق الأوسط".