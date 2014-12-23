بيت لحم ترتدي حلة العيد وتتوقع 100 ألف زائر

تستعد مدينة بيت لحم لبدء الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، واستقبال الزوار والحجاج من العالم، الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى نحو 100 ألف شخص في الأيام المقبلة. هذا وقد أضاءت المدينة شجرة ميلاد ضخمة في ساحة كنيسة المهد ايذاناً ببدء الاحتفالات.

وتزينت ساحة كنيسة مهد السيد المسيح عليه السلام في بيت لحم بشجرة ميلاد، و فوانيس ومسرح ٍلفرق فنية ستعزف وتغني في الليالي القادمة, وفي الساحة أيضاً طلائع الزوار والحجيج من مختلف دول العالم.

وتستمر أعمال الترميم داخل مبنى كنيسة المهد رغم أجواء العيد، لكنها لا تعرقل حركة آلاف الحجيج، الذين يزورون الكنيسة ثم يغادرون إلى القدس، وهو ما يثير غضب التجار وأصحاب الحرف المعتمدين على السياحة، والذين يشكون من ضعف المردود الاقتصادي على المدينة بسبب سيطرة الشركات الإسرائيلية.

ونشرت السلطة الفلسطينية المئات من رجال الشرطة لتوفير الأمن وتنظيم الاحتفالات، في مدينة لطالما تميزت بالتعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين، بالرغم من أن نسبة المسيحيين في فلسطين قد تراجعت منذ الاحتلال الإسرائيلي من 13% من مجمل السكان إلى 1% فقط.

وارتدت مدينة السلام زينتها، وأصبحت جاهزة لاستقبال زوارها، في ظل أجواء فرحة من التعايش الديني، رغم منغصات الاحتلال والمخاوف من التطرف.

