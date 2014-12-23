عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

رضية المتوكل: الحوثيون سيطروا على الحكم بقوة السلاح

المصدر: اليمن - مكتب العربية
رابط مختصر

شنت رضية المتوكل ابنة الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، الذي اغتيل في نوفمبر الماضي علي يد مسلحين مجهولين شنت هجوماً لاذعاً على جماعة الحوثي، مؤكدة أنها جماعة مسلحة سيطرت على الحكم بقوة السلاح.

وقالت رضية المتوكل، وهي رئيسة منظمة (مواطنة – الحقوقية) إن جماعة الحوثي المسلحة تحكم بلا شرعية ولا أخلاق ولا قانون ولا دستور.

وأوضحت المتوكل خلال اللقاء الأول للتضامن مع الصحافيين أن من يدفع ثمن الأزمات والحروب الصحافيون والإعلاميون.

وأكدت أن مسلحي الحوثي يقومون بشكل ممنهج بالاعتداء على الصحافيين وهذا دليل على أن تكون وريثة لقمع الحريات.

كلمات دالّة

#الحوثيين, #اليمن, #صنعاء, #رضية المتوكل

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر