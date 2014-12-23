رضية المتوكل: الحوثيون سيطروا على الحكم بقوة السلاح

شنت رضية المتوكل ابنة الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، الذي اغتيل في نوفمبر الماضي علي يد مسلحين مجهولين شنت هجوماً لاذعاً على جماعة الحوثي، مؤكدة أنها جماعة مسلحة سيطرت على الحكم بقوة السلاح.

وقالت رضية المتوكل، وهي رئيسة منظمة (مواطنة – الحقوقية) إن جماعة الحوثي المسلحة تحكم بلا شرعية ولا أخلاق ولا قانون ولا دستور.

وأوضحت المتوكل خلال اللقاء الأول للتضامن مع الصحافيين أن من يدفع ثمن الأزمات والحروب الصحافيون والإعلاميون.

وأكدت أن مسلحي الحوثي يقومون بشكل ممنهج بالاعتداء على الصحافيين وهذا دليل على أن تكون وريثة لقمع الحريات.