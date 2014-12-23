قائد قوات التحالف ينطق "داعش" 25 مرة

فاجأ قائد قوات التحالف الجنرال جيمس تيري الإعلام الأميركي عندما نطق عبارة "DAESH" بدلا من "ISIL"، كما دأبت عليه الإدارة الأميركية عند حديث مسؤوليها عن التنظيم المتطرف، أو حتى "ISIS" التي تستخدم على نطاق واسع سياسيا وإعلاميا داخل أميركا وخارجها.

جرى ذلك خلال مؤتمر صحافي أجراه الجنرال تيري مؤخرا، لاستعراض مستجدات العمليات التي يخوضها التحالف ضد تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا.

وعلى مدى نصف ساعة، استخدم الجنرال تيري عبارة "داعش" حوالي 25 مرة.

وعمد قائد قوات التحالف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد داخل البنتاغون إلى توضيح سبب استخدامه لعبارة "DAESH" قائلا: "إنه المصطلح الذي يستخدم عربيا لاختصار عبارة "الدولة الإسلامية في العراق والشام". وتابع متهكماً: "وهو يحيل أيضا إلى تعبير في اللغة العربية يفيد الدعس بالأرجل".

وقال أيضا إن "قوات التحالف والقوات المشتركة في المنطقة تفضل استخدام عبارة "داعش"، مضيفا أن شركاء التحالف (ويقصد بهم الدول العربية) يشعرون بأن استخدام عبارة "الدولة الإسلامية في العراق والشام" من شأنه أن يمنح نوعا من الشرعية لهذا التنظيم المتطرف.

وأشار قائد قوات التحالف خلال المؤتمر الصحافي إلى أن "داعش يستخدم الرعب والخوف للسيطرة على الناس ومكافأة عناصره. وقد أثبت مرارا وتكرارا تجاهله للحياة وللإنسانية، كما ذكر صراحة نيته اعتماد أساليبه الوحشية كعلامة تجارية وتطبيقها ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضا".

يذكر أنه قبل الجنرال تيري، حاول وزير الخارجية الأميركي جون كيري اختبار عبارة "داعش" خلال جلسة استماع في الكونغرس الأسبوع الماضي، حيث استخدمها خلال حديثه عن التنظيم.

وعلى مستوى الدول الغربية لم تستخدم عبارة "داعش" من قبل سوى في فرنسا تقريبا، التي فضل مسؤولوها وعلى رأسهم فرانسوا هولاند استخدام "DِِِAESH" منذ انتشار هذا الاختصار عربيا.