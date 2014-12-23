مقتل 27 شخصاً وإصابة 60 بتفجيرات شمال نيجيريا

قال مسؤولون إن 27 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب حوالي 60 في تفجيرين وقعا بمحطة للحافلات وسوق في بلدة بشمال نيجيريا، الاثنين.

ولم تعلن أي جماعة على الفور المسؤولية عن أي من الهجومين لكن متمردي "بوكو حرام" شنوا هجمات متكررة بقنابل استهدفت مدنيين لاسيما في المنطقة الشمالية الشرقية النائية من البلاد حيث تحاول الجماعة المتطرفة إقامة دولة إسلامية.

وفي الهجوم الأول في مدينة جومبي وقع انفجاران في تتابع سريع.

وقال شاهد إن "الانفجار الثاني كان أسوأ من الأول لأن أناساً كثيرين اندفعوا إلى الموقع. قتل كثيرون وجرح كثيرون".

وقال مسؤول بخدمات الطواريء إن عدد القتلى 20 وإن ضعفي هذا العدد أصيبوا بجروح. وتنفيذ هجوم مزدوج بقنابل هو أسلوب تقليدي للجماعة المسلحة التي تسعى إلي إيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وبعد ساعات هز انفجار سوقاً مزدحمة في مدينة باوتشي بشمال نيجيريا ليسقط سبعة قتلى وتندلع ألسنة اللهب في المكان. وقال المتحدث باسم شرطة ولاية باوتشي إن 19 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح.

ونتج الانفجار عن قنابل لكن لم يعرف على الفور ان كان من تنفيذ مهاجم انتحاري.

