يونيسيف: 2014 عام مدمر للأطفال

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، أن أطفال العالم تعرضوا لوحشية غير مسبوقة خلال عام 2014، بسبب الصراعات والحروب المتتالية.

وانتقدت المنظمة في تقريرها الأخير تهميش ما يتعرض له الأطفال من عنف وقتل وتعذيب في مناطق الصراعات، وعدم تسليط الضوء عليهم في وسائل الإعلام العالمية، ووصفت الأمم المتحدة عام 2014 بأنه عام مدمر للأطفال.

وبحسب أرقام اليونيسيف فإن 230 مليون طفل يعيشون في دول ومناطق متأثرة بالصراعات المسلحة في أنحاء العالم، مشرة إلى أن 15 مليوناً منهم محاصرون في الحروب الدائرة في العراق وفلسطين وسوريا وجنوب السودان، إضافة إلى أوكرانيا وإفريقيا الوسطى.

وقالت الأمم المتحدة في أحد تقاريرها إن عام2014 مدمر، لأن آلاف الأطفال قتلوا وهم على مقاعد الدراسة، وآخرون وهم نيام في أسرتهم والمئات خطفوا وعشرات الآلاف جندوا قسرا في التنظيمات المتطرفة، وأطفال كثيرون تعرضوا للتعذيب والاغتصاب واليتم.

والحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، حصدت أرواح 538 طفلاً، وجُرح أكثر من 3370 طفلاً، بالإضافة لـ45 ألفاً بلا مأوى.

وفي سوريا تعرضت 35 مدرسة للهجوم، وتسبب هذا في مقتل أكثر من 100 طفل وجرح أكثر من 300، أما في العراق، فأكثر من 700 طفل قتلوا وأعدموا.