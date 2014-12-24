أستراليا تستنفر.. اعتقال شخصين على صلة بالإرهاب

أعلنت الشرطة الأسترالية، الأربعاء، أنها أوقفت في سيدني رجلين بحوزة أحدهما وثائق مرتبطة بمشروع اعتداء ضد أهداف حكومية.

وجاء اعتقال الرجلين من قبل شرطة مكافحة الإرهاب بعد سلسلة اعتقالات لأشخاص يشتبه بأنهم يعدون لاعتداء على الأراضي الأسترالية أو تقديم دعم لوجستي أو مالي لمتطرفين.

واعتقل الرجلان الأسبوع الماضي خلال مداهمات أدت إلى مصادرة وثائق وبندقية ومسدسين.

واتهم سليمان خالد (20 عاماً) بـ"امتلاك وثائق تهدف إلى تسهيل عملية إرهابية".

أما الرجل الآخر البالغ من العمر 21 عاماً فهو متهم بانتهاك قرار قضائي.

وقال مايكل فيلان، مساعد قائد الشرطة الفيدرالية الأسترالية المكلف "من دون شك الوثائق تشير إلى أهداف حكومية مهمة".

وأضاف أن الأهداف تقع في سيدني ولكنه لم يعطِ المزيد من التفاصيل. وأوضح "أنا متأكد أننا أفشلنا ما كانا يخططان لتنفيذه. هذا كل ما يمكنني أن أقوله لكم الآن".