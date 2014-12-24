أميركا تحقق مع "قاتل" بن لادن المزعوم

فتحت وزارة الدفاع الأميركية تحقيقاً مع عنصر سابق في قوات النخبة البحرية الأميركية، الذي قال علنا إنه قتل أسامة بن لادن عام 2011، حسب ما أعلن متحدث باسم البحرية.

وقال الكابتن ريان بيري إن "جهاز التحقيق الجنائي في البحرية تبلغ بالاتهامات بحق روبرت أونيل، الذي قد يكون كشف معلومات سرية إلى أشخاص ليسوا مؤهلين للحصول على مثل هذه المعلومات. وأضاف "نتيجة لذلك، فإن الجهاز فتح تحقيقاً لتحديد حقيقة هذه الاتهامات".

وكان روبرت أونيل (38 عاماً) قال في مطلع نوفمبر لصحيفة واشنطن بوست إنه قتل برصاصة بالرأس زعيم تنظيم القاعدة في الثاني من مايو 2011 خلال عملية مجوقلة في أبوت آباد في باكستان.

وأضاف أنه قرر الكشف عن اسمه بعد تسريب متعمد على شبكة الإنترنت. ومن المفروض أن يحافظ العناصر في قوة النخبة على سرية مهماتهم.