قوات الأسد تطلق النار على زوارق لبنانية وتحجز صيادين

أطلق خفر السواحل السورية النار صباح الأربعاء على زوارق صيد تعود ملكيتها للبنانيين من بلدة العريضة، في قضاء عكار، شمال لبنان، كانوا يصطادون السمك كما هو معتاد قبالة شاطئ منطقة العريضة الحدودية، وأدى هذا لإصابة أحد الزوارق الذي يملكه فادي.ح من بلدة العريضة من دون وقوع إصابات، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

كما احتجز خفر السواحل السورية أحد هذه الزوارق وسحبه إلى داخل المياه الإقليمية السورية، وهو يعود لخالد حسن الرشيدي من بلدة بينين والذي كان برفقته بشير المشمشاني من نفس البلدة وشخص فلسطيني مجهول الهوية، وتم اقتيادهم جميعاً مع المركب إلى الداخل السوري.

وناشد أهالي خالد الرشيدي المعنيين إطلاق المحتجزين مع المركب، مهددين بالعمل على قطع الطرقات في حال لم يتم إطلاقهم.