الأردن: سنتخذ كافة الإجراءات الممكنة لتحرير الطيار

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن حكومة بلاده تحمل تنظيم "داعش" مسؤولية سلامة الطيار الرهينة.

وقال المومني في اتصال هاتفي مع "العربية" إن سقوط الطائرة الأردنية كان جراء قصف صاروخي، وقال إن "الطيار الأردني قذف بنفسه خارج الطائرة أثناء سقوطها وتم أسره بعد ذلك".

وأكد المومني تحميل "داعش" المسؤولية عن سلامة الطيار الرهينة.

وقال "كافة المواطنين الأردنيين والأردن يقفون خلف القوات المسلحة"، مضيفاً "الحرب على الإرهاب مستمرة ومعركتنا ضده من أجل الدفاع عن الدين الإسلامي"، مؤكداً أن الأردن سيتخذ كافة الإجراءات الممكنة لتحرير الطيار الأردني من قبضة "داعش".

وشدد المومني على أن السياسة العامة للأردن هي الاستمرار في الحرب ضد تنظيم "داعش".

جاء ذلك بعدما أكدت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي في مدينة الرقة شمال سوريا اليوم كانت تشارك في عمليات التحالف، واحتجاز عناصر من التنظيم المتطرف "داعش" للطيار الأردني كرهينة.

البيان لم يذكر كيفية سقوط الطائرة، ولكنه أكد أن عناصر التنظيم المتطرف "داعش" أخذوا الطيار الأردني، معاذ الكساسبة رهينة.

ويبلغ معاذ من العمر 26 عاماً من سكان محافظة الكرك جنوب الأردن، وكان انضم إلى سلاح الجو الأردني قبل ست سنوات.