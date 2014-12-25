مسلحو القبائل يطوقون الحوثيين من 3 محاور برداع

تواصلت الاشتباكات في منطقة المناسح وخبزة في مدينة رداع في محافظة البيضاء، بين المتمردين الحوثيين ورجال القبائل المدعومين من عناصر القاعدة.

استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتمكن رجال القبائل من التقدم والسيطرة على مناطق تواجد الحوثيين، إضافة إلى أسلحتهم بعد مهاجمتهم من ثلاثة محاور من الجهة الشرقية من منطقة خبزة، ما دفع الحوثيين إلى الانسحاب إلى الجهة الشمالية الغربية.

وفي محافظة إب، يحاصر المتمردون الحوثيون مركز الحكمة لتعليم القرآن الكريم، ومسجد عمر بن الخطاب التابع له، بعد مداهمتهما للمرة الثانية وخطفهما عددا من الطلاب.