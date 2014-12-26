إجلاء أكثر من 100 ألف مواطن ماليزي بسبب الفيضانات

قامت السلطات في خمس ولايات بشمال ماليزيا بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص من منازلهم بعدما تعرضت البلاد لأسوأ فيضانات في عقود.

وقال رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في بيان إن مستويات مرتفعة جدا لمياه الفيضان وسوء الأحوال الجوية جعلا عمليات إجلاء المتضررين ونقل إمدادات الغذاء بواسطة طائرات الهليكوبتر صعبة.

وذكرت وكالة "برناما" للأنباء أن 103412 شخصا جرى إجلاؤهم في ولايات كيلانتان وترنجانو وباهانج وبراك وبرليس وهو رقم يتجاوز العدد القياسي السابق البالغ 100 ألف شخص تم إجلاؤهم أثناء فيضانات في 2008.

وتتعرض منطقة شمال شرق ماليزيا لفيضانات بصورة منتظمة في الموسم السنوي للرياح الشمالية الشرقية. غير أن أمطار هذا العام كانت سيئة بشكل غير معتاد.

وجرى إجلاء حوالي 60 سائحا أجنبيا كانوا ضمن 100 شخص تم إنقاذهم بحرا وجوا من منتجع في متنزه وطني تعرض لأعلى هطول للأمطار منذ عام 1970.

وتجيء فيضانات هذا العام بينما يستعيد السكان في شمال غرب ماليزيا ذكريات موجات المد البحري المدمرة التي ضربت المنطقة في مثل هذا اليوم قبل عشر سنوات.

