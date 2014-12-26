إطلاق سراح فتى تركي بعد سجنه بتهمة "إهانة" أردوغان

أطلق سراح تلميذ في الـ 16 من عمره أوقف الأربعاء في مدينة قونية (وسط تركيا) بتهمة "إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان بعد أن تقدم محاموه بشكوى للقضاء.

وأثار اعتقال التلميذ، وهو الأول من نوعه لقاصر لهذا السبب، انتقادات واسعة لدى المعارضة التي نددت بما وصفته "تسلط" النظام وغضبا على شبكات التواصل الاجتماعي.

والتقى الفتى محمد امين التونسيس بوالديه وعدد من الصحافيين عند خروجه من سجن قونية، بحسب ما أوردت قناة "سي إن إن" التركية، وقال لوسائل الإعلام "لا عودة إلى الوراء، سنستمر على هذا الطريق" .

وتقدم محامو الفتى بطلب أمام المحكمة لإطلاق سراحه مشيرين الى إمكانية محاكمته وهو خارج السجن.

ونقلت صحيفة "حرييت" عن والدة الفتى قولها بأنها "مصدومة من اعتقاله وكأنه إرهابي" موضحة "أنه مجرد طفل، مكانه في المدرسة وليس في السجن".

ويتهم القضاء التركي الفتى بـ"إهانة" الرئيس التركي خلال حفل أقيم الأربعاء في ذكرى أستاذ علماني شاب قتله إسلاميون في 1930.

وكتبت صحيفة "حرييت" أن الفتى انتقد بشدة خلال خطاب ألقاه في المناسبة، أردوغان ونظامه متهما إياه ب"الفساد".

وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت القاصر في مدرسته وأحالته على الفور أمام قاض وجه إليه التهمة وأودع السجن، وقد يتعرض لعقوبة السجن حتى أربع سنوات.

وكانت حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة اندلعت في صيف 2013 ضد الحكومة التركية التي ترأسها أردوغان من 2003 الى أغسطس 2014 ثم انتخب رئيسا، لـ"تسلطه" و"أسلمته" للمجتمع التركي.

وكانت فضيحة فساد على نطاق واسع هزت السلطة الشتاء الماضي وسرعان ما أغلق القضاء الملف، ويتهم أردوغان حليفه السابق الذي أصبح عدوه الأول الداعية المقيم في المنفى في الولايات المتحدة فتح الله كولن بالتخطيط لهذه الفضيحة لإطاحته من الحكم.



