على خلفية توسع الناتو.. بوتين يقر عقيدة عسكرية جديدة

قال الكرملين في بيان، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر عقيدة عسكرية جديدة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن العقيدة العسكرية الجديدة تنص على أن المخاطر الخارجية الرئيسية للبلاد تتمثل في توسع القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي وزعزعة الاستقرار في عدة مناطق.

وأضافت أن العقيدة الجديدة تنص أيضاً على أن المخاطر الداخلية الرئيسية تتمثل في أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في البلاد فضلاً عن أنشطة الإرهابيين.

وكانت العقيدة العسكرية السابقة لروسيا التي وقعها بوتين عام 2010 قد قررت أيضاً أن توسع حلف شمال الأطلسي خطر كبير لكن المخاطر زادت كثيراً بالنسبة لروسيا خلال العام المنصرم.

وقالت روسيا هذا الأسبوع إن حلف شمال الأطلسي يحوّل أوكرانيا إلى "جبهة مواجهة" وهددت بقطع الصلات المتبقية معه إذا تحققت تطلعات أوكرانيا بالانضمام إلى الحلف.

وزاد حلف شمال الأطلسي وجوده العسكري في شرق أوروبا هذا العام قائلاً إنه يمتلك دليلاً على أن روسيا خططت وسلحت تمرداً موالياً لها اندلع في شرق أوكرانيا بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا.

