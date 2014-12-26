خفر سواحل إسبانيا ينقذ 45 مهاجراً من الغرق

أعلن جهاز الإنقاذ البحري الإسباني الخميس مساعدة قارب صغير يقل 45 مهاجراً من أبناء إفريقيا جنوب الصحراء بينهم أربعة قصر أمام سواحل الأندلس في البحر المتوسط.

وقال الجهاز في صفحته على تويتر إن سفينة الإنقاذ نقلت إلى موتريل (جنوبا) 45 شخصا (33 رجلا و8 نساء و4 قصر) كانوا في المركب التي جرت إغاثتها على بعد 56 ميلا بحريا جنوب شرق هذه المدينة.

وأوضح متحدث باسم الحرس المدني أن طائرة رصدت وجود المركب حوالي الساعة 14,30 (13,30 ت غ) أمام سواحل الأندلس ولم ير رجال الإنقاذ سفينة أخرى.

ولم يتسن للمتحدث تحديد جنسية هؤلاء المهاجرين.

ويسعى العديد من المهاجرين إلى الوصول لأوروبا بحرا عن طريق مضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا، الذي لا يزيد طوله عن 15 كلم بواسطة قوارب أو حتى قوارب مطاطية.

ولقي 3400 مهاجر على الأقل مصرعهم عام 2014 من بين 207 آلاف حاولوا عبور المتوسط حسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.