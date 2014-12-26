بالفيديو.. فلسطيني يطعن شرطيين إسرائيليين بسكين

أعلنت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينياً طعن بسكين شرطيين إسرائيلييْن مما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة في البلدة القديمة في القدس.

وأوضحت الناطقة أن شرطياً جرح في العنق وآخر في اليد بينما نجح المهاجم في الفرار، موضحة أن الشرطة بدأت عملية بحث واسعة في القدس القديمة ومحيطها للعثور عليه.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وفقاً للقانون الدولي.

وقد نشر ناشطون على الإنترنت مقطع فيديو لعملية الطعن التي تمت في منطقة باب الأسباط ، أحد أبواب القدس القديمة.

