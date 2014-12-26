مقتل 7 مسلحين بطائرتين أميركيتين في باكستان

أطلقت طائرتان أميركيتان بدون طيار صواريخ على مخابئ للمتشددين في منطقة وزيرستان الشمالية النائية شمال غرب باكستان، اليوم، مما أسفر عن مقتل سبعة مسلحين على الأقل، حسب ما أفاد مسؤولون في المخابرات الباكستانية.

ووقع الهجومان في المنطقة نفسها التي يشن بها الجيش الباكستاني عملية جوية وبرية ضد مقاتلي حركة طالبان الذين يقاتلون الحكومة في البلاد.

وتعتبر المناطق الواقعة على طول الحدود الباكستانية مع أفغانستان موطناً لمجموعة من المقاتلين المحليين والأجانب. وتتعرض السلطات لضغط من أجل بذل المزيد من الجهد للقضاء على المتمردين الذين يعبرون إلى أفغانستان ويشنون هجمات هناك.

وكثفت باكستان عملياتها ضد طالبان رداً على مذبحة المدرسة يوم 16 ديسمبر حيث قتل فيها أكثر من 130 طفلاً.

