أردوغان يدعو أوروبا لصد العنصرية بدل انتقاد تركيا

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقاد الدول الأوروبية لتدهور حرية الصحافة في تركيا، معتبراً أنه بدلاً من ذلك الانتقاد يجب إيجاد حل لزيادة العنصرية، والخوف من الإسلام في القارة الأوروبية.

وقال الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إلى عضويته منذ سنوات إن مداهمة المؤسسات الإعلامية تتعارض مع القيم الأوروبية وهو انتقاد رفضه أردوغان.

وكانت الشرطة التركية داهمت في وقت سابق من هذا الشهر، مقرات وسائل إعلام وثيقة الصلة بالداعية فتح الله غولن، الذي يتهمه أردوغان بتشكيل "دولة موازية" لتقويض حكمه وبتدبير فضيحة الفساد التي تستهدف دائرته الداخلية.