بحاح: يجب التقيد باتفاقيات "الانتقال السلمي" باليمن

شدد رئيس الوزراء اليمني، خالد محفوظ بحاح، على ضرورة استعادة الدولة دورها ووظيفتها، وطالب جميع القوى السياسية بالتزام الاتفاقيات التي تنظم عملية الانتقال السلمي للسلطة، بدءاً بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانتهاءً باتفاق السلم والشراكة.

وأكد بحاح أن بلاده ما زالت تواجه تحديات هائلة وأن حكومتها تتصدى اليوم لمهمة ثقيلة متعددة الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

في غضون ذلك، جابت مسيرة حاشدة شوارع صنعاء تطالب بإخراج الميليشيات المسلحة وإخلاء المؤسسات الحكومية والشوارع والأحياء من المسلحين. كما رفض المحتجون إحلال الميليشيات المسلحة محل أجهزة الجيش والأمن.

وفي تعز أيضاً، احتشد آلاف من السكان في ساحة الحرية في يوم سموه "يوم التلاحم المدني ضد التحركات الحوثية" التي تريد إغراق مدينة تعز بالفوضى. يذكر أن جماعة الحوثي تحاول إسقاط محافظة تعز، إلا أنها واجهت ثورة شعبية عارمة.

وعلى الجانب الآخر، ألغت جماعة الحوثي إجازة يوم السبت التي أقرتها الحكومة اليمنية في البلاد في وقت سابق واستبدلتها بيوم الخميس في كل من محافظة صنعاء وذمار والمحويت وصعدة وحجة.

وقد نُفِّذ القرار، الذي اتخذ بشكل فرديّ، في تحدٍّ واضح لقرار مجلس الوزراء اليمني الذي قضى بأن تكون العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت.