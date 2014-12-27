تبادل مئات الأسرى بين كييف والانفصاليين

جرت الجمعة عملية تبادل شملت مئات الأسرى بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء في مينسك والذي لم ينجح مع ذلك في حل الخلافات الجوهرية بين الجانبين.

وتشمل عملية التبادل التي بدات بمجموعات من عشرة أسرى من كل جانب بالقرب من مدينة كوستيانتينيفكا (45 كلم شمال معقل دونيتسك الانفصالي) 222 انفصاليا و150 أوكرانيا.



ووقف فريقا الأسرى في صفين قبالة بعضهما تفصل بينهما مائة متر وهم في زي مدني ويحملون اكياسا تحتوي اغراضهم الشخصية.



وقام عدد من ممثلي منظمة الامن والتعاون في اوروبا بمراقبة العملية التي جرت في شارع لا يضيئه سوى كشافات بعض السيارات.



وقرا ممثلو كييف والانفصاليين اسماء الاسرى قبل بدء عملية التبادل.



وقال الطبيب العسكري الاوكراني ارتيوم سيوريك، وهو من مدينة دنيبروبتروفسك "اخبرونا للتو عن التبادل. انا سعيد بالعودة الى منزلي، الى اهلي وزوجتي الذين لا يعرفون بعد (انه تم الافراج عني)".



وقالت ممثلة الانفصاليين داريا موروزوفا ان الاسرى الاوكرانيين كانوا محتجزين في منطقة دونيتسك.



واوضحت ان عملية تبادل اسرى "جمهورية" لوغانسك الانفصالية المجاورة الخمسة ستجرى السبت.



وتبادل الرهائن كان الاتفاق الوحيد الملموس الذي تم التوصل اليه الاربعاء خلال محادثات مجموعة الاتصال المؤلفة من ممثلي كييف وموسكو ومنظمة الامن والتعاون والانفصاليين.