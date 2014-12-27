واشنطن وعمّان تعملان لضمان عودة الطيار الأردني سالما

أعلنت السفيرة الأميركية في عمّان أليس ويلز السبت أن حكومتي الولايات المتحدة والأردن تعملان معا لضمان عودة الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أسرته داعش الأربعاء إلى أرض المملكة "سالما".

وقالت السفيرة في رسالة نشرتها على صفحة السفارة الأميركية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "في هذا اليوم حيث يجتمع العديد من الأميركيين مع عائلاتهم ضمن تقاليد العيد، فإننا نعي بألم ما تمر به عائلة أردنية وعائلة القوات المسلحة الأردنية ككل، إن قلوبنا وصلواتنا مع الطيار الأردني الشجاع وعائلته".

وأضافت أن "حكومة الولايات المتحدة الأميركية والسفارة الأميركية تعمل عن كثب مع الحكومة الأردنية لضمان عودته سالما".

وتابعت ويلز "كما قال الرئيس (الأميركي باراك) أوباما، إن الأردن حليف لا يقدر بثمن ونقدر شراكتنا التاريخية، نحن نقف إلى جانب بعضنا البعض في مواجهة التطرف، ونقدر دور الأردن في النهوض بالسلام والاعتدال في المنطقة".

ونشرت السفيرة هاشتاغ #كلنا_معاذ_الكساسبة مع عبارة "اليوم نشارككم المشاعر التي عبر عنها العديد منكم"، مع صورة لطائرة بألوان العلم الأردني مكتوب عليها اسم الطيار الأردني "معاذ".

وكانت الطائرة الحربية الأردنية قد سقطت الأربعاء خلال مشاركتها في عمليات التحالف الدولي قرب مدينة الرقة، معقل داعش الذي أسر طيارها الأردني معاذ الكساسبة، في أول حادثة من نوعها منذ بدء غارات التحالف ضد هذه الجماعة المتطرفة في سوريا قبل ثلاثة أشهر.

وأعلن التنظيم في حينها أنه أسقط الطائرة بصاروخ حراري، لكن الأردن نفى أن تكون طائرته أسقطت ب"نيران داعش، مؤكدا على لسان مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه لا يمكن تحديد سبب سقوط الطائرة في الوقت الحالي لعدم إمكانية الوصول الى حطام الطائرة أو الطيار.

ونفت واشنطن بدورها الأربعاء مزاعم داعش بأنه أسقط المقاتلة الأردنية وهي من طراز اف-16، وقالت القيادة الأميركية الوسطى التي تشرف على عمليات التحالف الجوية فوق العراق وسوريا أن "الأدلة تشير بوضوح إلى أن داعش لم يسقط الطائرة كما يزعم هذا التنظيم الإرهابي".

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون سوريون لوكالة "فرانس برس" الجمعة أن عطلا فنيا أصاب مقاتلة الطيار الأردني قبل أن يغادرها إثر إطلاق النار وصواريخ في اتجاهها.