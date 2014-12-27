نائب من حزب الله "مشتبه به" في اغتيال الحريري

نشرت صحيفة "السفير" اللبنانية، القريبة من فريق "8 آذار"، أن قراراً اتهامياً معدلاً قد يصدره نورمان فاريل، المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ليضيف متهماً سادساً إلى المتهمين الخمسة السابقين في قضية.

وهذا المتهم الجديد كان ضمن لائحة تضم نحو 13 شخصاً تعرّف الادعاء على هوياتهم، من دون أن يتمكن حتى الآن من تعزيز العناصر الكافية لاتهامهم بالتورط في جريمة اغتيال الحريري.

ومن المفاجآت التي قد يحملها القرار، بحسب "السفير"، وجود توجه لدى الادعاء لاستدعاء أحد النواب الحاليين في كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية (والتي تضم نواب حزب الله والمقربين منه) كمشتبه به أو للاستماع إلى إفادته، نظراً لوجود اتصال بين رقم هاتفه الخلوي ورقم هاتف كان يستخدمه أحد المتهمين الذين صنفوا ضمن شبكات في مسرح الجريمة وخارجه.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يضع المدعي العام لدى المحكمة، في الأسابيع الأولى من العام المقبل لمساته الأخيرة على قرار اتهامي جديد في جرائم محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، ومحاولة اغتيال الوزير السابق إلياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، وسط معلومات تشير إلى أن الأدلة الأولية التي استند اليها الادعاء ذات طبيعة "سياسية – ظرفية".