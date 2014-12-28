بعد الجدار العازل.. إسرائيل تقيم حاجزا بحريا بالشمال

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن تل أبيب تعمل على إنشاء حاجز بحري قرب رأس الناقورة لمنع عمليات تسلل بحرية من الشمال، مشيرة إلى أن حاجزا مماثلا أقيم في منطقة الجنوب لمنع التسلل من قطاع غزة.

وكشفت القناة الإسرائيلية الثانية أن الحاجز الذي تنفذه شركات أميركية وأوروبية مزود بأجهزة استشعار متطورة ويهدف إلى كشف عمليات التسلل عبر البحر من جنوب لبنان ومن قطاع غزة.

وأضافت القناة أن أجهزة الاستشعار المستخدمة تتيح الكشف عن تحركات غواصين أو مراكب بحرية أوغواصات. وبينت القناة الإسرائيلية أن حاجزا مماثلا أقيم قرب كيبوتس "زيكيم" الذي شهد عملية تسلل نفذها عناصر من حماس.