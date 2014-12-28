فقدان طائرة ماليزية تحمل 162 شخصاً بينهم 16 طفلاً

أفادت وزارة النقل الإندونيسية بأن طائرة لشركة أير آسيا على متنها 162 شخصاً، بينهم 16 طفلاً ورضيع، فقدت الاتصال ببرج المراقبة الجوية، الأحد، خلال رحلة لها من مدينة سورابايا الإندونيسية إلى سنغافورة.

وقال المسؤول بوزارة النقل، هادي مصطفى، إن طائرة من طراز إيرباص 320-200 فقدت الاتصال ببرج المراقبة الجوية بجاكرتا الساعة 6.17 صباحا بالتوقيت المحلي (23:17 بتوقيت غرينتش). وأضاف أن الطائرة طلبت خطاً غير معتاد قبل أن تفقد الاتصال.

وأورد بيان لإدارة الطيران المدني في سنغافورة أن الاتصال بالطائرة فقد في المجال الجوي الإندونيسي "على بعد 200 ميل بحري (حوالي 350 كلم) جنوب شرق الحدود بين منطقتي معلومات الرحلة في جاكرتا وسنغافورة".

إلى ذلك، أعلن التلفزيون الإندونيسي أن الطائرة المفقودة تحمل 149 إندونيسيا وثلاثة كوريين وشخصاً واحداً من كل من سنغافورة وبريطانيا وماليزيا.

سوء الأحوال الجوية

في المقابل، أكدت شركة أير آسيا أنها تحقق فيما حدث لطائرتها. وأوضح المتحدث جاي. ايه. باراتا أن الطائرة كانت تقل ستة أشخاص هم أفراد طاقمها، إضافة إلى الركاب وبينهم 16 طفلاً ورضيع. ولفتت الشركة إلى أن عملية بحث بدأت في محاولة لتحديد مكان الطائرة. وأضافت "حتى الآن ليس لدينا - للأسف - أي معلومات أخرى عن وضع الركاب وأفراد الطاقم".

لكن الشركة أوضحت أن قائد الطائرة طلب "تغيير" خطة رحلته بسبب سوء الأحوال الجوية. وقالت في رسالة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "الطائرة طلبت الخروج عن مسارها بسبب الأحوال الجوية". وأضافت أن "الاتصال مع الطائرة قطع عندما كانت مازالت تحت إشراف سلطات النقل الجوي الإندونيسية".

تابعة لشركة طيران ماليزية

يذكر أن شركة Asia Air هي شركة طيران ماليزية تعمل بنظام التكلفة المنخفضة وتعتبر أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في آسيا. وتعمل شركة طيران آسيا وشركاتها التابعة لها في ست دول على ما يزيد عن 400 وجهة تغطي 25 بلداً، يعتبر مركزها الرئيسي في مطار كوالالمبور الدولي الذي يغذي شركاتها التابعة لها وخصوصاً محاورها الرئيسية في تايلاند وإندونيسيا من خلال مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، ومطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.